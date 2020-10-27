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Aktüel Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı
Aktüel

Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 20:11:08 -
Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Deliçoban Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının artması üzerine vatandaşların salgından korunması ve virüsün yayılımını engellemek amacıyla karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Karantina kararının ardından mahalleye giriş ve çıkışlar durduruldu. İlçe Jandarma ekiplerince mahalle girişinde kontrol noktası oluşturulurdu.

Gördes'in Güneşli Mahallesi'nde de lokanta, pastane, kıraathane ve çay ocakların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verildi.


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