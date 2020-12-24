  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Manisa'da bir evde çıkan yangında 81 yaşındaki yatağa bağımlı kadın öldü
Aktüel

Manisa'da bir evde çıkan yangında 81 yaşındaki yatağa bağımlı kadın öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:37:27 -
Manisa'da bir evde çıkan yangında 81 yaşındaki yatağa bağımlı kadın öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evde çıkan yangında 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 88 yaşındaki eşi yaralandı.

Derbent Mahallesi Gümüş Sokağı'ndaki evde Bayram Özkara (88), sobayı yakmaya çalıştığı sırada alevler kontrolden çıktı.

Kısa sürede eve yayılan yangın nedeniyle yaralanan Özkara, dışarıya çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında evde bulunan yatağa bağımlı hasta Necmiye Özkara (81), hayatını kaybetti.

Elinde ve yüzünde yanıklar oluşan Bayram Özkara'ya ise sağlık ekibi olay yerinde müdahale etti.

Söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus General İvaşov'un 'Türkiye' korkusu:
Dünya

Rus General İvaşov'un 'Türkiye' korkusu: "Büyük Turan'a ilerliyor biz izliyoruz"

Türkiye’nin Kırım, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetlerine yönelik politikalarını endişe içinde seyrettiklerini söyleyen Emekli Rus Korgeneral L..
Targun Hatun, Osman Bey’e hislerini fark etti
Medya

Targun Hatun, Osman Bey’e hislerini fark etti

Kuruluş Osman’ın merakla beklenen ve heyecanla izlenen 39’uncu bölümünde, Targun Hatun, Osman Bey’e olan hislerini açığa vurdu...
CANLI YAYIN! Dilipak'tan canlı yayında flaş ‘Aleviler’ ve Demirtaş açıklaması
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak'tan canlı yayında flaş ‘Aleviler’ ve Demirtaş açıklaması

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yan..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay