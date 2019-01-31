Manisa'da antik kentte kazı yapan 4 defineci suçüstü yakalandı Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki 1'inci derece SİT alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, 1'inci derece SİT alanında bulunan Sart Mahallesi Mezarlık mevkiinde kaçak kazı yapan C.A.(57), A.Ü.(42),A.Y.(50) ve H.Ş.'yi(43) suçüstü yakaladı. Kazı malzemelerine el konulurken, gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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