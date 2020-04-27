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Aktüel

Manisa’da 442 kişiye ceza

Manisa’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında tedbir ve yasaklara uymayan 442 kişiye toplam 639 bin 932 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

2020-04-27 09:17:18 -
Manisa’da 442 kişiye ceza

Manisa’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında tedbir ve yasaklara uymayan 442 kişiye toplam 639 bin 932 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.


Manisa Valiliği 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara 639 bin 932 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.


Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "23-24-25-26 Nisan 2020 tarihlerinde ilimizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında tedbir ve yasaklara uymayan 442 kişiye toplam 639 bin 932 TL cezai işlem uygulanmıştır."

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