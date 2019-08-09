Manisa’da 376. kısa dönem erler yemin etti

Manisa 1’inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında acemi eğitimini tamamlayan 376. kısa dönem erler yemin etti.

Manisa 1’inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında acemi eğitimini tamamlayan 376. kısa dönem erler için yemin töreni düzenlendi. Törende önceki yıllarda askerliğini Manisa’da yapmış 28 Mehmetçik babasına Katılım Belgesi ile birliğe ilk katılan, eğitim, spor ve bakım konularında başarılı olan 7 askere başarı ödülleri Vali Ahmet Deniz ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

4 bin 847 askerin yemin ettiği törene Manisa Valisi Ahmet Deniz’in yanı sıra 1’inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Güven Dere, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Baro Başkanı Ali Arslan ile askeri erkan ve asker aileleri katıldı.