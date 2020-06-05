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Aktüel

Manisa'da 3 katlı evin çatısından düşen genç kız yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 14:16:51 -
Manisa'da 3 katlı evin çatısından düşen genç kız yaralandı

MANİSA (AA) - Alaşehir ilçesinde 3 katlı evlerinin çatısını tamir eden babasına yardımcı olan 22 yaşındaki genç kız, bastığı plastik malzemenin kırılması sonucu zemine düşerek yaralandı.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki evlerinin çatısını onaran babasına yardım eden Sevilay S, üzerine bastığı plastik malzeme kırılınca beton zemine düştü.

Ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sarıkaya, burada yapılan müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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