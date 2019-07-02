0553 313 94 23

Manisa’da 14 bin 780 öğrenci yetenek taramasından geçti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği ’Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’ ile geleceğin şampiyon sporcuları belirlenmeye devam ediyor.

02 Temmuz 2019 Salı 14:52
Manisa’da 14 bin 780 öğrenci yetenek taramasından geçti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği ’Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’ ile geleceğin şampiyon sporcuları belirlenmeye devam ediyor. Manisa’da 2018-2019 eğitim öğretim sezonunda 3. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan yetenek taramalarına yoğun bir katılım sağlandı.


Yetenek taramalarında Manisa genelinde 14 bin 780 öğrenci taramadan geçti. Bu öğrenciler arasında seçilen 944 öğrenciye özel çalışma programları uygulanmaya başlandı. Temel eğitim becerilerinden geçen öğrenciler, çoklu branş eğitimi alıyor. Takım sporları ve bireysel sporlarında 6 ay daha eğitim alacak olan öğrenciler, toplam 5 aşamadan sonra Türkiye’nin sporcu havuzundaki yerini alacak.


Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit etmek amacıyla ülke genelinde başlatılan projenin olumlu bir şekilde ilerlediğini söyledi. “Yetenek taramasıyla geleceğin şampiyon sporcularını belirliyoruz” diyen Öztürk, “Çocuk ve gençlerimizin erken yaşta muhakkak spora başlaması gerekiyor. Bu kapsamda ülke genelinde başlatılan projeyle ilimizde 14 bin 780 öğrenciyi taramadan geçirdik. Yeteneklerine göre belirlenen 944 öğrencimize il genelinde uzman eğitmenlerimiz eşliğinde eğitim veriyoruz. Şu anda çoklu branş eğitimleri ile öğrencilerimizi Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. Öğrenciler, ilk olarak, el kavrama kuvveti, esneklik, çeviklik, geriye sağlıklı topu atma, sürat koşusu gibi özelliklere göre taranıyor. Yetenek taramalarımız yeni eğitim öğretim yılında da artarak devam edecek” şeklinde konuştu.


Seçilen 944 öğrencinin ilçelere göre dağılımı şöyle; Ahmetli (7), Akhisar (119), Alaşehir (95), Demirci (40), Gölmarmara (19), Gördes (10), Kırkağaç (6), Köprübaşı (28), Kula (25), Salihli (102), Sarıgöl (28), Saruhanlı (9), Selendi (21), Soma (69), Şehzadeler (69), Turgutlu (151), Yunusemre (146)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrika ülkesinde orduya saldırı! 18 ölü
    1. Afrika ülkesinde orduya saldırı! 18 ölü
    2. OKÜ Akademik Teşvik ve Yükselme Ödül..
    3. Muammer sağlık kontrolünden geçti
    4. Mısır ve Fransa'dan Akdeniz'de ortak..
    5. Tatlı yeme isteği nasıl bastırılır?
    6. Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga..
    7. Azez'de duygulandıran görüntüler!..
    8. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    9. TEPSAM Başkanı Yıldırım’dan BM’ye tepki
    10. Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
    11. Almanya Schengen vizesi başvuruları..
    12. Diyarbakır'da feci olay! Biçerdöverin..
    13. El emeği mozaikler sergide buluştu
    14. El emeği mozaikler sergide buluştu
    15. TİKA’dan enerji verimliliği eğitimine..
    16. TİKA’dan enerji verimliliği eğitimine..
    17. Başkan Pekmezci BAY-GÜ KAB..
    18. Yörüklerden Başkan Özcan’a ziyaret
    19. Akçadağ’da kenevir operasyonu
    20. Milli Mücadele kahramanı "Kara Fatma"..
    21. Nijerya'daki şiddet olaylarında bir..
    22. Nijer’de orduya saldırı: 18 ölü
    23. Gazişehir Gaziantep'ten 4 oyuncuya veda
    24. Kilo şikayetiyle gitti! Karnından 8..
    25. Protein tozu zararlı mıdır?
    26. Başkan Erdoğan onayladı! 16 alan kesin..
    27. "Anlaşmasız Brexit'in maliyeti 90..
    28. Altınordu Başkanı'ndan Nihat Özdemir'e..
    29. Meme kanserine karşı hassas, güvenli..
    30. BM Suriye Araştırma Komisyonundan..
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız