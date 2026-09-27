Manisa'da 11 yıllık faili meçhul cinayet, otomobilin ayna çerçevesiyle çözüldü

Manisa'da 11 yıldır faili meçhul kalan Meral Babacan cinayeti, olay yerinde bulunan bir otomobilin yan ayna çerçevesinden yola çıkılarak aydınlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, olay tarihinde aracı kullandığı belirlenen şüpheli R.Ç., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) operasyonuyla yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Babacan'ın cesedi 6 Temmuz 2015'te Akhisar-Manisa kara yolu üzerinde bulunmuş, olayın faili o dönem belirlenememişti. Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında JASAT timleri dosyayı yeniden ele aldı. Olay yerindeki tek delil olan plastik parçayı inceleyen uzman ekipler, parçanın bir marka ve modele ait aracın yan ayna çerçevesi olduğunu tespit etti.

Kamera kayıtları saniye saniye incelendi

Ayna çerçevesi detayından yola çıkan JASAT ekipleri, olay gününe ait KGYS kameralarında zaman-mesafe ölçümleri yaptı. İncelemede Babacan'ın otobüsten indikten sonra iş yerine doğru yürüdüğü, ayna çerçevesiyle birebir uyumlu bir aracın da kaza saatinde bölgeden geçtiği belirlendi.

Aracın izini süren ekipler, otomobilin 2017 yılında Şanlıurfa'da başka bir vatandaşa satıldığını saptadı. Mevcut sahibiyle yapılan görüşmede, aracın yan aynasının geçmişte değiştirildiği doğrulandı. Olay tarihinde aracı kullanan R.Ç., JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bakanlık: Faili meçhul olaylar tek tek ele alınıyor

Bakanlık açıklamasında, "JASAT ekiplerimiz, faili meçhul olayları geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Oluşturulan özel ekiplerle yıllar önce işlenen suçları yeniden inceleyerek aydınlatmaya devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı. Açıklamada jandarma personelinin yanı sıra Asayiş Daire Başkanlığı, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı da tebrik edildi.

Çiftçi: Yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçların yüzde 99,3'ü aydınlatıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de olaya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. "Hiçbir dosyayı, hiçbir izi göz ardı etmiyoruz" diyen Çiftçi, kriminal kapasitenin güçlendirilmesi ve geçmiş dosyaların yeniden ele alınması sayesinde 11 yıldır faili meçhul kalan bir olayın daha aydınlatıldığını belirtti.

Çiftçi, emniyet ve jandarma teşkilatlarının özverili çalışmalarıyla yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçların yüzde 99,3'ünün aydınlatıldığını açıkladı; dosyada sabırla ve titizlikle çalışan JASAT timlerini ve emeği geçen jandarma personelini tebrik ettiğini dile getirdi.