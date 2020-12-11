  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Manisa ve çevre illerde hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı
Aktüel

Manisa ve çevre illerde hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 23:02:15 -
Manisa ve çevre illerde hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa ve çevre illerde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi 703 Sokak'taki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri, otomobillerine binmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.

Yapılan aramada 3 kişinin üzerlerinde bilezik, kolye, yüzük gibi ziynet eşyaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.G, S.Y. ve V.A'nın İzmir, Aydın ve Manisa'da 50'den fazla evden hırsızlık yaptığı tespit edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Televizyonlar canlı yayınladı! Pakistan sallandı: Engin Altan Düzyatan'ın o fotoğrafı olay oldu
Dünya

Televizyonlar canlı yayınladı! Pakistan sallandı: Engin Altan Düzyatan'ın o fotoğrafı olay oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan, Pakistan'da hayranlarıyla buluştu.
Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: TSK'ya teslim edildi
Teknoloji

Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: TSK'ya teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığı, MELTEM-3 Projesi kapsamında ilk P-72 Deniz Karakol Uçağının düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına te..
Alişan ölümden döndü! Başına gelenler ağızları açık bıraktı
Medya

Alişan ölümden döndü! Başına gelenler ağızları açık bıraktı

Alişan, 2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isterken ölümden döndü. Bu olayı herkesten gizleyen şarkıcı, dün yasal yollara başvurdu. Bug..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay