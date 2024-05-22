Manisa Turgutlu'da DEM'lilere PKK operasyonu!
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde PKK/KCK PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilerek 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmalar kapsamında Turgutlu Terörle Mücadele Büro Amirliğince ilçe genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
PKK/KCK PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen A.K.(38), Ş.E.(35), R.Ö. (20), N.A.(19), B.G.(20), A.C.A (21),B.Z.A.(18), H.S.(32), I.S.(23), isimli şahıslar yakalandı.
Adli makamlara sevk edilen A.K.(38), H.S.(32), I.S.(23) tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, Ş.E.(35), R.Ö. (20), N.A.(19), B.G.(20), A.C.A (21), B.Z.A.(18) adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.