0553 313 94 23

Manisa TSO’da ’Son kaynak tedarik tarifesi ve güvence bedeli’ anlatıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Manisa TSO) ev sahipliğinde ‘Son kaynak tedarik tarifesi ve güvence bedeli’ konulu seminer düzenlendi.

21 Haziran 2019 Cuma 12:51
Manisa TSO’da ’Son kaynak tedarik tarifesi ve güvence bedeli’ anlatıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Manisa TSO) ev sahipliğinde ‘Son kaynak tedarik tarifesi ve güvence bedeli’ konulu seminer düzenlendi.


Seminere Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Akın Saadettin Gezgin, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Ethem Öztaş, Gediz A.Ş. Abone Hizmetleri Müdürü İlker Akmalı, Satış Müdürü Tevfik Uyandıran ve Manisa iş dünyasının seçkin temsilcileri katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, “Elektrik günümüzde olmazsa olmaz bir konumda. En önemli enerji kaynaklarımızdan biri diyebiliriz. Ülke ve dünya ekonomisini göz önünde bulundurduğumuzda artık tükettiğimiz her ürünün tasarruflu kullanmalıyız. Biz de odamızda GEDİZ A.Ş. ile birlikte bu semineri düzenleyerek elektrik piyasasında fiyat oluşumu ve yüksek elektrik tüketimine sahip tüketicilerin karşılaştıkları risklerle ilgili üyelerimize bir bilgilendirme toplantısı yapmak istedik. Verimli bir seminer olacağını umuyorum. Seminere katılım sağlayan herkese hoş geldiniz diyorum ve teşekkürlerini sunuyorum” ifadelerini kullandı.


‘Son kaynak tedarik tarifesi ve güvence bedeli’ seminerinde Gediz Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi’nin Abone Hizmetleri Müdürü İlker Akmalı ile Satış Müdürü Tevfik Uyandıran yaptığı sunumlar ile katılımcıları bilgilendirdi. Yapılan sunumlarda son kaynak tedarik tarifesinin ne olduğu, güvence bedelinin neden alındığı ve neden güncellendiği, konu başlıkları hakkında bilgilendirme yapıldı.


Seminerin ardından Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz Gediz A.Ş. heyetini makamında konuk etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Kadir Dağlı’nın İstanbul ziyaretleri sürüyor
    1. Başkan Kadir Dağlı’nın İstanbul..
    2. Diyarbakır’daki ev bir hafta içinde..
    3. Türkiye'nin gözbebeği! Tarih yazdı
    4. Beşiktaş aradığı sol beki buldu!..
    5. Samsun’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
    6. Kayserispor Yönetimi Olağanüstü..
    7. DİDER’den çok önemli bir kermes
    8. 3 çocuk annesi rock star
    9. Elazığ’da ‘Usta Öğreticiler tek çatı..
    10. Diyarbakır’da GES’in ikincisi kuruldu
    11. Karabük’te trafik kazası: 1’i ağır 3..
    12. Koruma kurulu yükümlüler için toplandı
    13. Yeşilyurt’ta da sel böyle gelmiş
    14. Lokomotiv Moskova, Galatasaray'ın..
    15. "AA'nın devrim gibi bir çalışması da..
    16. Nevşehirliler sağlıklı iletişimin..
    17. Konya'da 49 ilden öğretmenlere medya..
    18. Şehit savcı ve hakim için hatıra..
    19. Adebayor'un yeni takımı belli oldu!..
    20. THY'den rahatlatan açıklama geldi
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!