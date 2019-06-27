Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Manisa İl Müftülüğüne, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu getirildi. 2009-2015 yılları arasında Kocaeli Müftüsü olarak görev yapan Sönmezoğlu 2015-2016 yılları arası ise Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Kurucu müdürü olarak görev yaptı. 07.12.2016 tarihinde Ankara İl Müftüsü olarak atandı. Peki Manisa Müftüsü olan Mehmet Sönmezoğlu kimdir? Mehmet Sönmezoğlu nereli ve kaç yaşında?

Mehmet Sönmezoğlu kimdir?

01.03.1963 yılında Düzce’de doğdu. İlköğrenimini ve İmam-Hatip Lisesi’ni Düzce’de tamamladı.1984 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Özel olarak Arapça, Kur'an ve Ferâiz dersleri eğitimini aldı. 1984–1987 yılları arasında Düzce Merkez Kur’an Kursu Öğreticiliği ve Yöneticiliği yaptı. Askerlik görevini yedek subay olarak Gelibolu’da yaptı. 1988–2005 yılları arasında Gemerek, Çilimli, Gölyaka ve Kdz. Ereğli İlçelerinde İlçe Müftülüğü, 2006–2007 yıllarında Iğdır Müftülüğü, 2008-2009 yıllarında Malatya Müftülüğü görevlerinde bulundu. 2009-2015 yılları arasında Kocaeli Müftüsü olarak görev yapan Sönmezoğlu 2015-2016 yılları arası ise Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Kurucu müdürü olarak görev yaptı. 07.12.2016 tarihinde Ankara İl Müftüsü olarak atandı.

Görev yaptığı yerlerde çok sayıda camiler (Gemerek Fevzi Çakmak Camii, Iğdır Merkez Camii, Malatya Hânegâh-ı Pervane Camii, Bosna Hersek Jablanica Camii, Belarus Minsk Camii...), Müftülük Hizmet Binaları (Gemerek İlçe Müftülüğü Hizmet Binası, Çilimli İlçe Müftülüğü Hizmet Binası, Gölyaka İlçe Müftülüğü Hizmet Binası, Kdz. Ereğli İlçe Müftülüğü Hizmet Binası, Iğdır İl Müftülüğü Hizmet Binası), Kur'an Kursu (Gölcük Eyüp Sultan Kur'an Kursu, Derince Çenedağ Yatılı Kur'an Kursu, Körfez Çamlıtepe Yatılı Kur'an Kursu, İzmit Gölkent yatılı Erkek Kur'an Kursu...) açtı. Kocaeli'de 149 tane olan Kur'an Kursu sayısını 2014 yılında 647'ye çıkardı. Ulusal TV'lerde (Kanal 7, TRT1, Kocaeli TV, 41 TV) ve yerel TV’lerde (Kdz. Ereğli Demokrat TV, Düzce Öncü TV, Düzce TV, Malatya TV...) çeşitli dini muhtevalı programlar yapmaktadır.Yerel yazılı basın ve internet sitelerinde (Kocaeli geneli 17 gazetede, Düzce Manşet Gazetesinde, 16 tane web sitesinde, Diyanet Dergisi ve Rahmet Dergisinde) makaleleri yayınlanmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda konferansa konuşmacı olarak katılarak dinî ve millî konularda konferanslar vermiştir. 1999 depreminde Gölyaka Çadırkent sorumluluğu görevinde bulunmuş, Hac organizasyonlarının çeşitli kademelerinde görevler üstlenmiş, 2001 Haccında da Mesfele 3. Bölge sorumlusu olarak görev yapmıştır. Başkanlığımız tarafından Amerika, Belarus, Almanya, Fransa, Nahcıvan ve Bosna Hersek'te kısa sürelerle görevlendirilmiştir. Bugüne kadar ikisi Diyanet İşleri Başkanlığı, dört tanesi valiler, on'u kaymakamlardan olmak üzere toplam 16 takdirname; bir adet Başarı Belgesi,dördü Diyanet İşleri Başkanı, üçü İl Müftüsünden olmak üzere 7 tane teşekkürname ile ödüllendirilmiştir.

1- Nefsimize ve Neslimize Öğütler

2- Kur'an ve Hz. Peygamber

3- Varlığın Anlamı Namaz

4- Kocaeli'nden Rahmet Damlaları-1-2-3 isimli beş kitabı yayınlanmıştır.