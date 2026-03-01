  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran lideri Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini katledildi iddiası 1 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi ABD Savunma Bakanı İran'daki hedeflerini açıkladı! Donanması yok edilecek Dubai Havalimanı İran füzeleriyle vuruldu İran yeni bir misilleme saldırısı başlattı! Siren sesleri yükseldi BAE'ye 137 balistik füze ve 209 İHA fırlatıldı İran’dan "Hamaney öldü" iddialarına yanıt: Süreci bizzat yönetiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke lideriyle İran'ı görüştü Özgür Özel'in 28 Şubat sözleri akıllara bu soruyu getirdi: Kimin sayesinde, Erdoğan'ın değil mi? 12 saat içinde 900 saldırı! Terör saldırısı günlerce sürebilir
Kobi Manisa için “tek yumruk” çağrısı! Kıvırcık’tan net mesaj var
Kobi

Manisa için “tek yumruk” çağrısı! Kıvırcık’tan net mesaj var

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Manisa için "tek yumruk" çağrısı! Kıvırcık’tan net mesaj var

Muradiye OSB Başkanı Osman Kıvırcık, MANSİAD’ın iftar programında Manisa’nın ekonomik büyümesi için sanayicilere birlik çağrısı yaptı...

Manisa’da iş dünyasının buluştuğu iftar programında konuşan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, kentin sanayide yakaladığı ivmenin korunması gerektiğini vurguladı.

 

“Birlikte hareket etmeliyiz”

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Manisa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MANSİAD) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Gecede konuşma yapan Kıvırcık, Manisa’nın ekonomik gelişimi için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Sanayicilere "Tek yumruk" olma çağrısında bulunan Kıvırcık, Manisa’nın büyümesi adına atılan olumlu adımların önünün kesilmemesi gerektiğini belirterek, "Manisa’nın gelişmesi ve büyümesi için yapılan iyi şeylerin bazı statükocu gruplar tarafından engellenmemesi gerekiyor. Sanayiciler olarak ortak hedeflerde buluşmalı ve birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

 

Manisa’nın geçmişte daha çok tarım kenti kimliğiyle öne çıktığını hatırlatan Kıvırcık, son yıllarda sanayide kaydedilen ilerlemelerle şehrin yeni bir kimlik kazandığını ifade etti. Bu dönüşümün en somut örneklerinden birinin, BYD’nin Manisa Organize Sanayi Bölgesi’de gerçekleştireceği yatırım olduğunu söyledi. Muradiye OSB’nin son dört yılda önemli bir büyüme kaydettiğini dile getiren Kıvırcık, bölge sınırlarının 3 bin dönümden 7 bin dönüme çıkarıldığını belirtti. Bu genişlemenin Manisa’da planlı ve düzenli sanayileşmenin önünü açtığını kaydeden Kıvırcık, "Bu gelişmeler Manisa’yı Türkiye’nin sanayi şehirleri arasında parlayan bir yıldız haline getiriyor" ifadelerini kullandı.

 

En büyük hayal gerçek oldu

Konuşmasında "Work&Life" projelerine de değinen Kıvırcık, en büyük hayallerinden birini hayata geçirdiklerini söyledi. Kuzey hattında, konut ve villalar bölgesine komşu 2,5 kilometrelik alanda iş ve yaşam kampüsü oluşturduklarını belirten Kıvırcık, alt katları ticari dükkan, üst katları home ofis olarak planlanan ve 8 etaptan oluşan projenin ilk dört etabının temelinin bayram sonrası atılacağını açıkladı. Hava muhalefeti nedeniyle ertelenen temel atma töreninin ardından birinci etabın temelinin atıldığını da sözlerine ekledi.

 

Aynı hat üzerinde bir anaokulu projesinin çalışmalarına başladıklarını belirten Kıvırcık, çok amaçlı bir kültür ve sanat merkezinin de inşa edileceğini duyurdu. Manisa’da ses sistemi ve sahne altyapısı üst düzey olan bir kültür sanat merkezi bulunmadığını ifade eden Kıvırcık, "Profesyonel tiyatro oyunlarını Manisa’ya getirmek istiyoruz. 2,5 kilometrelik bu hat tamamlandığında, vatandaşlarımızın nefes aldığı; spor yaptığı, yeme-içme ve alışveriş için tercih ettiği bir yaşam alanı ortaya çıkacak" dedi.

Avrupa’ya ihracatta kritik eşik! KOBİ’ler için KarbonBot devreye alındı
Avrupa’ya ihracatta kritik eşik! KOBİ’ler için KarbonBot devreye alındı

Kobi

Avrupa’ya ihracatta kritik eşik! KOBİ’ler için KarbonBot devreye alındı

KOBİ’ler için kritik çağrı!
KOBİ’ler için kritik çağrı!

Kobi

KOBİ’ler için kritik çağrı!

KOBİ’ler için kritik çağrı! BTSO’dan Bursa’ya "planlama" uyarısı
KOBİ’ler için kritik çağrı! BTSO’dan Bursa’ya “planlama” uyarısı

Kobi

KOBİ’ler için kritik çağrı! BTSO’dan Bursa’ya “planlama” uyarısı

KOBİ’lere 100 milyarlık nefes! İmalat sanayine yeni destek paketi
KOBİ’lere 100 milyarlık nefes! İmalat sanayine yeni destek paketi

Kobi

KOBİ’lere 100 milyarlık nefes! İmalat sanayine yeni destek paketi

KOBİ’lere dev dönüşüm desteği! Yeni makine olmadan verim yüzde 76 arttı
KOBİ’lere dev dönüşüm desteği! Yeni makine olmadan verim yüzde 76 arttı

Kobi

KOBİ’lere dev dönüşüm desteği! Yeni makine olmadan verim yüzde 76 arttı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23