Manisa için “tek yumruk” çağrısı! Kıvırcık’tan net mesaj var

Manisa’da iş dünyasının buluştuğu iftar programında konuşan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, kentin sanayide yakaladığı ivmenin korunması gerektiğini vurguladı.

“Birlikte hareket etmeliyiz”

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Manisa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MANSİAD) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Gecede konuşma yapan Kıvırcık, Manisa’nın ekonomik gelişimi için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Sanayicilere "Tek yumruk" olma çağrısında bulunan Kıvırcık, Manisa’nın büyümesi adına atılan olumlu adımların önünün kesilmemesi gerektiğini belirterek, "Manisa’nın gelişmesi ve büyümesi için yapılan iyi şeylerin bazı statükocu gruplar tarafından engellenmemesi gerekiyor. Sanayiciler olarak ortak hedeflerde buluşmalı ve birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

Manisa’nın geçmişte daha çok tarım kenti kimliğiyle öne çıktığını hatırlatan Kıvırcık, son yıllarda sanayide kaydedilen ilerlemelerle şehrin yeni bir kimlik kazandığını ifade etti. Bu dönüşümün en somut örneklerinden birinin, BYD’nin Manisa Organize Sanayi Bölgesi’de gerçekleştireceği yatırım olduğunu söyledi. Muradiye OSB’nin son dört yılda önemli bir büyüme kaydettiğini dile getiren Kıvırcık, bölge sınırlarının 3 bin dönümden 7 bin dönüme çıkarıldığını belirtti. Bu genişlemenin Manisa’da planlı ve düzenli sanayileşmenin önünü açtığını kaydeden Kıvırcık, "Bu gelişmeler Manisa’yı Türkiye’nin sanayi şehirleri arasında parlayan bir yıldız haline getiriyor" ifadelerini kullandı.

En büyük hayal gerçek oldu

Konuşmasında "Work&Life" projelerine de değinen Kıvırcık, en büyük hayallerinden birini hayata geçirdiklerini söyledi. Kuzey hattında, konut ve villalar bölgesine komşu 2,5 kilometrelik alanda iş ve yaşam kampüsü oluşturduklarını belirten Kıvırcık, alt katları ticari dükkan, üst katları home ofis olarak planlanan ve 8 etaptan oluşan projenin ilk dört etabının temelinin bayram sonrası atılacağını açıkladı. Hava muhalefeti nedeniyle ertelenen temel atma töreninin ardından birinci etabın temelinin atıldığını da sözlerine ekledi.

Aynı hat üzerinde bir anaokulu projesinin çalışmalarına başladıklarını belirten Kıvırcık, çok amaçlı bir kültür ve sanat merkezinin de inşa edileceğini duyurdu. Manisa’da ses sistemi ve sahne altyapısı üst düzey olan bir kültür sanat merkezi bulunmadığını ifade eden Kıvırcık, "Profesyonel tiyatro oyunlarını Manisa’ya getirmek istiyoruz. 2,5 kilometrelik bu hat tamamlandığında, vatandaşlarımızın nefes aldığı; spor yaptığı, yeme-içme ve alışveriş için tercih ettiği bir yaşam alanı ortaya çıkacak" dedi.