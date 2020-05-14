  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Manisa FK çalışmalara ara verdi

Kısa bir süre önce dörderli gruplar halinde çalışmalarına başlayan TFF 2.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:02:41 -
Manisa FK çalışmalara ara verdi

Kısa bir süre önce dörderli gruplar halinde çalışmalarına başlayan TFF 2. Lig ekiplerin Manisa FK’da hazırlık çalışmaları ligin 18 Temmuz’da başlayacak olması nedeniyle 5 Haziran’a ertelendi.


Türkiye Futbol Federasyonu ve TFF Sağlık Kurulu’nun gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonrasında TFF 2. Lig’de maçların 18 Temmuz tarihinde başlanacağının açıklanmasının ardından, Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, futbolculara izin verdi.


Manisa Futbol Kulübünün, 5 Haziran tarihinde Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde hazırlıklarına kaldığı yerden devam edeceği açıklanırken, futbolcular bu tarihe kadar teknik heyet tarafından kendilerine verilen bireysel program dahilinde çalışmalarına devam edecekler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı