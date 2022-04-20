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Spor Manisa FK-Balıkesirspor maçı kaç kaç? Manisa FK Balıkesir maç sonucu:
Spor

Manisa FK-Balıkesirspor maçı kaç kaç? Manisa FK Balıkesir maç sonucu:

1.Lig'de 33.hafta heyecanı yaşanıyor. Manisa FK ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise çorlu maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Manisa FK-Balıkesirspor maçı kaç kaç?

Yeniakit Publisher
2022-04-20 14:46:00 -
Manisa FK-Balıkesirspor maçı kaç kaç? Manisa FK Balıkesir maç sonucu:

1.Lig’de 33.hafta heyecanı 21 Nisan’da oynanacak maçlarla tamamlanacak. Manisa FK sahasında Balıkesir'i konuk etti. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı.

Manisa FK-Balıkesirspor maçı kaç kaç? Manisa FK Balıkesir maç sonucu:

Manisa FK-Balıkesir maçı saat 13.30da başladı. Karşılaşma 0-0 eşitlikle devam ediyor.

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