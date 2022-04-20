Manisa FK-Balıkesirspor maçı kaç kaç? Manisa FK Balıkesir maç sonucu:
1.Lig'de 33.hafta heyecanı yaşanıyor. Manisa FK ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise çorlu maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Manisa FK-Balıkesirspor maçı kaç kaç?
1.Lig’de 33.hafta heyecanı 21 Nisan’da oynanacak maçlarla tamamlanacak. Manisa FK sahasında Balıkesir'i konuk etti. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı.
Manisa FK-Balıkesirspor maçı kaç kaç? Manisa FK Balıkesir maç sonucu:
Manisa FK-Balıkesir maçı saat 13.30da başladı. Karşılaşma 0-0 eşitlikle devam ediyor.