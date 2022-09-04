'Mangır Merdan'ı savunmak ülkücü geçinen Yeniçağ'a düştü

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CHP'nin desteklediği TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a 'Mangır Merdan' diyen Memleket Hareketi'nin Lideri Muharrem İnce, Yanardağ'ın geçmişte attığı PKK yandaşı tweetleri okuyup rezil etmişti.

İnce, "Bu adamın tweetlerine bakın, 'Kürtlerin ayrılmasının ve bağımsız devlet kurmasının bence mahsuru yok önemli olan kurulacak devletin niteliği.’ Mangır Merdan'ın tweetleri devam ediyorum. 'Dinci liberal ve ulusalcılar nedeniyle dürüst bir kemalist tartışması bile yapılmıyor. Öcalan bence bu konuda haklı.' diyor. Ben bu adama para verip oy alcam ha, istemiyorum oy filan kardeşim. Daha beteri var, 'Roket atmak üzereyken vurularak öldürülen saldırgan PKK'lı çıksa bile bu saldırıyı PKK'nın yaptığını söylemek en kolaycı açıklamadır.' Harbiden PKK'lı bu medyanın hali işte bu." diyerek tepki göstermişti.

Ülkücü geçinen Yençağ Merdan Yanardağ üzerinden Bakan Soylu'yu hedef aldı

İşte o haber:

TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, birçok kişinin mağdur olduğu kripto para borsası Thodex’in firari sahibi Faruk Fatih Özer’in, bugün tutuklu yargılanmasına karar verilmesinin üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslendi.

Soylu’ya seslenen Yanardağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Fotoroman Süleyman” ifadesini hatırlattı.

Yanardağ, şu sözleri kullandı:

“Sayın Süleyman Soylu, sizin için üzücü bir haberimiz var. Fotoroman Süleyman bu yüzden dün gecenin en önemli esprisiydi... Çete lideri yakalandı en son. Soylu, bak, bitcoin dolandırıcısı yakalandı. Uyuşturucu baronları yakalandı. Bunların hepsiyle bir fotoğrafınız var”

Sahibi İYİ Parti'li

Yeniçağ'ın imtiyaz sahibinin İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik olduğu biliniyor.