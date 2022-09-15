'Mangır Merdan' Osmanlı'ya saldırdı

CHP ve İyi Parti’nin fonladığı kanallardan biri olan TELE 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Osmanlı Devleti hakkında çirkin ifadeler kullandı.

TELE 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ skandal açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"16. yüzyıldaki bir halk şiiri vardır. Şalvarı şaltak Osmanlı, eğeri kaltak Osmanlı, ekmede biçmede yok, yemede ortak Osmanlı. Buradaki kaltak, eğer biçimidir. Bugünkü anlamında değildir. Uçkuru gevşek Osmanlı demek. Halk şiiri bunlar... Milletin iradesine 600 yıl el koymuş bir hanedanlığın böylesine cansiperane korunması anlaşılır gibi değil."

Abdülhamid Han'a hakaret etmişti

Yanardağ daha önce canlı yayında, "Bu millet sizin ağababanız Abdülhamid'e boyun eğmedi, size mi eğecek? Yalan üzerine kurulu bir tarih anlayışınız var. Uydurulan bir yalan üzerine kurulu naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var. Bizim tarihimiz gerçek kahramanlardan oluşuyor ama…" şeklinde skandal ifadelerde kullanmıştı.

"Ecdada sövdüren köksüzler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li Tunç Soyer'in osmanlı'yı hedef alan sözlerine tepki olarak "Her şeyden önce biz tarihi son bir asra hapsedilemeyecek kadar büyük bir milletiz. Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya, size kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere lütfen kulak asmayın. Şanlı tarihinizle gurur duyun, zaferlerinizle, kültürünüzle her zaman iftihar edin." demişti.