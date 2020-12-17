"Mandıra filozofu", AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MANİSA (AA) - Kamuoyunda "Mandıra filozofu" olarak tanınan oyuncu, senarist ve yönetmen Müfit Can Saçıntı, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bir derneğin yardım organizasyonu için Manisa'ya gelen Saçıntı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oy kullandı.

Haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Edirne’de sığınmacı hareketliliği" fotoğrafını seçen Saçıntı, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" başlıklı karesine oy verdi.

Saçıntı, oylama sonrası yaptığı değerlendirmede, fotoğrafları seçerken çok zorlandığını belirterek, "Hepsi haber fotoğrafı değil de sanki sanat fotoğrafı gibi. Benim eğitimim aslında basın yayın. Üniversitede basın fotoğrafçılığı dersi de aldık. Basın fotoğrafı, aslında tekrarı mümkün olmayan bir anı yakalamak. Bu yüzden çok zordur. Dolayısıyla işin sanat ve estetik tarafı biraz göz ardı edilir. Hakikaten oylamada fotoğrafları bulunan bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Hem basın fotoğrafçılığının gereğini yerine getirmişler hem de oradaki sanatı yakalamışlar." dedi.

Eserlerdeki estetik duygusuna hayran kaldığını da aktaran Saçıntı, "Hepsi çok güzel anlar yakalamışlar. Bu anları yakalarken de renk dengesi, kadraj, objeleri doğru yere oturtmak, doğru ışığı yakalamak çok zordur. Gerçekten hayran kaldım ve seçim yapmakta zorlandım. Hepsi anlık enstantaneler. Bütün arkadaşların gözüne, aklına ve yüreğine sağlık." ifadelerini kullandı.







