Mandalinanın sağlığa faydaları

Mandalina karbonhidratlar açısından zengin bir meyvedir. Bunun yanında bol miktarda lif ve protein içerir. E ve C vitamini açısından zengin olan mandalina aynı zamanda tiamin, piridoksin, sodyum, potasyum, kalsiyum, bakır gibi birçok mineral ve bileşen içermektedir.

OBEZİTEYİ ÖNLÜYOR

Mandalina çözünür lif pektin içeriğiyle daha uzun süre tokluk sağlar. Yapılan çalışmalarda pektin tüketiminin obez bireylerde kalori alımını azalttığı görülmüştür. Diyet lifi alımı diyabet riski, kalp hastalığı, kolon kanseri, obezite ve yüksek kolesterol riskini azaltır. Aynı zamanda mandalinanın içinde yer alan lifler, bağışıklık sistemini güçlendirirken, hafızayı da geliştirir.

Ayrıca mandalina tüketmenin ruh halini iyileştirdiği de bilinmektedir. Potasyum içeriğiyle kemik sağlığı içinde önemlidir. İlerleyen yıllarda kemik erimesine karşı savaşır. Yeterli potasyum alımı yüksek kan basıncını önler ve kalp krizi oluşum riskini azaltır.

KANSERE KARŞI KALKAN

C vitaminiyle akciğer, meme, kolon, yemek borusu ve mide kanseri gibi bazı kanser türlerinin oluşumunu önler. Zengin C vitamini vücutta kolajen sentezi için hayati öneme sahiptir. Kollajen yaraların hızlı iyileşmesini sağlar, tendonları, bağları, kemikleri ve kan damarlarını bir arada tutar. C vitamini aynı zamanda besinlerle alınan demir mineralinin emilimini de artırır.

HÜCRELERİ YENİLER

B vitamini zengini mandalina vücutta DNA ve RNA inşa ederek yeni hücrelerin oluşumu ve sağlıklı devamlılığını destekler. Flavonoidler serbest radikalleri (hastalığa neden olan moleküller) nötralize eden antioksidanlardır. Mandalinadaki nobiletin flavonoidi obeziteyi önlemede, diyabetle savaşmada ve kolesterolü düşürmede etkilidir. Tangeritin adlı bir diğer flavonoid ise yağlı karaciğer hastalığı ve damar sertliğini önler. Mandalinada olan folat kansere yol açabilecek DNA değişikliklerini de önlemektedir.

KEMİKLER İÇİN ÖNEMLİ

Mandalinada bolca bulunan A vitamini göz sağlığı, sağlıklı kemikler ve hücre büyümesi için gereklidir. A vitamini üreme sağlığı ve hücreler arası iletişimde önemlidir. Öte yandan beta kriptoksantinden zengin bu meyve iltihap gelişme olasılığını yarı yarıya azaltır.

SUYU DA FAYDALI

Mandalina suyu, küçük çocuklara ve hastalara bile tavsiye edilebilen, tedavi edici özelliklere sahip, sağlıklı ve faydalı bir içecektir. Her sabah bir bardak mandalina suyu içmek, astım ve bronşitle bağlantılı rahatsızlıkları geçirebilir. Mandalina suyu, şişliği önleyici çok iyi özellikleri olan ve mukus atmaya yardımcı, sinefrin de denilen, fenolik asitten yüksek miktarda içerir.

İshal için etkili bir doğal şifadır.

Bu besinin solucan düşürücü özelliği de bulunuyor.

Mükemmel bir vitamin ve besin maddesi kaynağı olmasından dolayı, kış aylarında tüketilmesi gereken en iyi meyveler arasındadır.

KABUĞUNDAN ÇAY YAPIN

Bu meyve, iştahı düzeltebilir ve metabolizmayı canlandırabilir.

Taban iltihabı gibi sorunları tedavi etmek için haricen de kullanılabilir. Bazı deri ve tırnak sorunları, mantar enfeksiyonları gibi durumları tedavi etmek için de kullanılabilir.