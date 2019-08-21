0553 313 94 23

Mandalar, nehirde serinliyor

Bölge halkının geçim kaynağı olan mandalar, aşırı sıcakların hakim olduğu Muş’ta günün 2-3 saatini nehirde serinleyerek geçiriyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:44
Mandalar, nehirde serinliyor

Bölge halkının geçim kaynağı olan mandalar, aşırı sıcakların hakim olduğu Muş’ta günün 2-3 saatini nehirde serinleyerek geçiriyor.


Muş’ta aşırı sıcaklar hayvanları da olumsuz yönde etkiliyor. Hasköy ilçesine bağlı Karakütük, Azıklı, Sarıbahçe ve Umurca köylerinde binin üzerinde bulunan mandalar, Karasu Nehri’ne sokularak serinletiliyor. Köylüler, günün 2-3 saatini nehirde geçiren mandaları kovalarla yıkayarak serinlemelerine de yardımcı oluyor.


Köylerinin yüzde 50-60’ının manda yetiştiriciliği yaptığını ifade eden Karakütük Köy Muhtarı Mithat Kılıçaslan, “Mandalarımızı yetiştirirken Karasu Nehri’nden faydalanıyoruz. Sıcak zamanlarda hayvanlarımız nehirde 2-3 saat kalıyor. Bunun dışında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan gölgeliklerde hayvanların güneşten korunmasını sağlıyoruz. Karasu Nehri sayesinde manda yetiştiriciliği yapıyoruz. Köyümüz manda yetiştiriciliği yaparak geçiminin bir kısmını da buradan sağlıyor” dedi.


Bölgedeki Karakütük, Azıklı, Umurca ve Hasköy bölgesinde binin üzerinde manda varlığı olduğunu ifade eden manda sahibi Ahmet Özdemir ise, “Mandalarımız 2-3 saat suda kalıyor. Gençlerimiz bu hayvanlarımızı yıkayıp temizliyorlar. Havalar sıcak olduğu için mandalar dayanamıyor. Su olmazsa zaten yaşayamıyorlar. Onun için gençlerimiz her gün mandaları yıkıyorlar ve zorunlu bir iş. Her akşam saat 17.00 civarında hayvanlar tekrar nehre getirilip su veriliyor. Bu aylarda da bunaltıcı sıcak olduğu için hayvanlar dayanmıyor, bizde mecburen suya sokuyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir - Fenerbahçe maçı Halil Umut Meler’de
    1. Başakşehir - Fenerbahçe maçı Halil..
    2. Çağlayan’da yenileme çalışmaları..
    3. "Demokrat Parti'ye oy veren bir Yahudi..
    4. Haluk Dursun'un ölümünde sabotaj..
    5. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)..
    6. Prof. Dr. Haluk Özener, "Minimum 20..
    7. Siirt’te eşeğin teptiği çocuk yaralandı
    8. Siirt’te inşaattan düşen işçi yaralandı
    9. Nijerya'da vali yardımcısının..
    10. Taze kiraz, üzüm ve nar ihracatçıları..
    11. Yeşilyurt Belediyespor hazırlık..
    12. Hamilelerin x-ray cihazlarından..
    13. Batman’da trafik kazası: 4 yaralı
    14. 12 Dev Adam, Atlas Challenge..
    15. Esad rejiminden İdlib’e saldırı: 1..
    16. 15 yıllık çocuk özlemi akupunktur ile..
    17. Haliliye’de şeffafyönetim
    18. Samsun’da ilk 8 ayda 15 bin 701 kişi..
    19. Sol bacağı sağ bacağından kısa olan..
    20. Baydilli saha gezilerini sürdürüyor
    21. Beyazgül’den ailelere çağrı
    22. İngiliz futbolunda ırkçılık tartışmaları
    23. Skandal örnek! İYİ Parti’den kayyım..
    24. Kahramanmaraş'ta motosikletin..
    25. Elazığ’da tarım alanında 130 projeye..
    26. Hakkari’de haşerelerle mücadele..
    27. Futbol: TFF 1. Lig
    28. Futbol: Süper Lig
    29. Süper Lig’in 2. haftasında oynanacak..
    30. Süper Lig'de 2. hafta hakemleri belli..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!