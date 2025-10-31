  • İSTANBUL
Mandacılar vatandaşlıktan atılacak!
Gündem

Mandacılar vatandaşlıktan atılacak!

AA
AA Giriş Tarihi:
Mandacılar vatandaşlıktan atılacak!

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, isim vermeden muhalifleri hedef alarak onları ABD'nin Venezuela'yı işgal etmesini teşvik etmekle suçladı. Maduro, ABD'nin ülkeyi işgal etmesi yönünde propaganda yapan ve bunu teşvik eden kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması için anayasal bir çalışma yapılacağını duyurdu.

Ulusal basında çıkan habere göre Maduro, isim vermeden muhalifleri hedef alarak onları ABD'nin Venezuela'yı işgal etmesini teşvik etmekle suçladı.

Maduro, muhalefetin önde gelen isimlerinden Leopoldo Lopez ve Maria Corina Machado'yu kastederek, vatandaşlıktan çıkarma talebinin Venezuela Anayasası'nın 130. maddesine dayandığını belirtti.

KARARI SADECE MAHKEME VEREBİLİR

Ancak Anayasa'nın 35. maddesi, vatandaşlıktan çıkarma kararının yalnızca Yüksek Mahkeme tarafından verilebileceğini ve doğuştan Venezuelalıların vatandaşlıktan çıkarılamayacağını öngörüyor.

Bu arada ülkenin Sucre ve Delta Amacuro eyaletlerini ziyaret eden Maduro, Trinidad ve Tobago yönetimini ABD'ye boyun eğmekle eleştirdi.

‘BİZ KARDEŞİZ’

Maduro, "Biz kardeşiz, barış için birleşelim. Gringoların (ABD'nin) Karayipler'de savaş çıkarmasına izin vermeyelim. İşte kardeş ellerimiz, Trinidad ve Tobago, birleşik halklardır. İyi komşuluk, refah ve iş birliği için birleşelim" ifadelerini kullandı.

ABD hükümetinin bölgede fitne, entrika, nefret ve yabancı düşmanlığı tohumları ektiğini vurgulayan Maduro, Washington yönetiminin amacının komşu ülkeleri birbirine düşürerek savaş çıkarmak olduğunu savundu.

‘SUÇU BİZE ATACAKLARDI’

Öte yandan Maduro, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından yürütüldüğü iddia edilen bir planın başarısızlığa uğratıldığını öne sürdü.

Maduro'ya göre CIA, ABD'nin Trinidad ve Tobago'daki savaş gemilerine saldırı düzenlemeyi ve bu saldırının suçunu Venezuela'nın üzerine atmayı planlıyordu.

Maduro, bu iddiaya ilişkin, "Kötülüğüyle tanınan CIA, ABD'ye ait gemilere saldıracaktı. Peki suçu kime atacaklardı? Venezuela'ya. Neden mi? Kardeş halklar arasında bir çatışmayı ve askeri tırmanışı meşrulaştırmak için" değerlendirmesinde bulundu.

Harun

keşke bizdede

