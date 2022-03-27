Manda yoğurdu neye iyi gelir? Manda yoğurdu faydaları neler? Manda yoğurdu nasıl yapılır?

Doğal antibiyotik olarak da bilinen manda yoğurdu içindeki vitamin ve mineral deposu ile yiyenlerin ağızını tatlandırdığı gibi tam bir şifa kaynağıda. Manda yoğurdu, özellikle de gelişme döneminde çocuklara bilhassa yedirilmesi şiddetle tavsiye edilmekte. Köy yapımı manda yoğurdu artık eskisi kadar her yerde bulunmamakta. Manda üretiminin neredeyse bitme noktasına gelindiği dönemlerde hakiki manda yoğurdu kapış kapış rağmet görmekte. Peki manda yoğurdu faydaları neler? Manda yoğurdu neye iyi gelir?

Manda yoğurdu faydası nedir?

Protein ve Kalsiyum Bakımından Zengindir

Laktoz Oranı Düşüktür

Besleyici ve Doyurucudur

Doğal Antibiyotiktir

Vücuda Enerji Verir

Sindirim Sistemini Düzenler

Kanser Hastalıklarına Yakalanma Riskini Düşürür

Kalp Sağlığı Korur

Göz Sağlığı İçin Faydalıdır

Manda sütünden yoğurt nasıl mayalanır?

Manda yogurdu mayalamak için kullanılacak malzemeler neler? 3 lt manda sütü 1 tatlı kaşığına yakın yoğurt (maya olarak kullanılacak)

Manda yoğurdu nasıl yapılır?

Manda sütünü derin bir tencereye boşaltın. Orta ateşte kaynayana kadar kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 3-4 dk kadar arada kaşık ile karıştırarak süt taşana kadar kaynatın. Sonra ocağı kapatın. Yoğurt olarak mayalayacağınız kaba (güveç kabı, cam kavanoz v. B. ) boşaltın ve soğumaya bırakın.

Ellerinizi yıkayıp serçe parmağınız ile sütün sıcaklığını kontrol edin. 7-8 saniyeye kadar sayın. 8. Saniyeden sonra dayanamayacak sıcaklığa gelmişse sütünüz mayalamaya hazırdır demektir. Yoğurt mayasını bir kaseye alın. Üzerine ılınmış sütünüzden 2 yemek kaşığı kadar alıp karıştırın. Ardından sütünüze ilave edip karıştırın. Sıcaklığını koruması ve soğumaması için üzerini örtün ve 7 saat kadar mayalamaya bırakın. Mayalanan sütünüzü 1 gün kadar da buzdolabında dinlendirin. 1 gün sonunda yemeye hazırdır.