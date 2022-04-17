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Spor Mancini'den bomba Fenerbahçe açıklaması
Spor

Mancini'den bomba Fenerbahçe açıklaması

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Roberto Mancini, "Fenerbahçe'de görev alır mısınız?" sorusu yöneltildi. Mancini, Galatasaray'la özel bağının olduğunu ancak kendisinin bir profesyonel olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 11:47:00 -
Mancini'den bomba Fenerbahçe açıklaması

Süper Lig'de son haftaların yükselen takımı Fenerbahçe için hoca adayları konuşulmaya devam ediyor. Adı sık sık Fenerbahçe ile geçen Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini, kapıları kimseye kapatmadı.

TV 100'de VAR Odası programının sorularını telefonla yanıtlayan İtalyan hoca, "Benim işim teknik direktörlük. Teknik direktör her yere gider. Daha önce de söyledim. Türkiye'yi seviyorum. Gelecekte neler olacağını bilemezsiniz. Galatasaray'ı seviyorum orada birçok arkadaşım var. Onlar da beni sevdi. Fenerbahçe'yi beğeniyorum, Beşiktaş'ı beğeniyorum. Türk insanının harika olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz anılarım var, gelecekte ne olacağını bilemem" cevabını verdi.

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