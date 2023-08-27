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Spor Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçti! Milyonları cebe indirecek
Spor

Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçti! Milyonları cebe indirecek

Yeniakit Publisher
2023-08-27 23:42:00 -
Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçti! Milyonları cebe indirecek

İtalya teknik direktörlüğünden istifa eden Roberto Mancini'nin yeni takımı belli oldu. 58 yaşındaki İtalyan teknik direktör, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçti. Mancini, Suudi Arabistan Milli Takım hocalığından senelik 20 milyon euro kazanacak.

Bir zamanlar Galatasaary'ı da çalıştıran ve son olarak İtalya Milli Takımı'ndan istifa eden Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Senedede 20 milyon euro kazanacak

58 yaşındaki İtalyan teknik direktör Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçti. Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takım hocalığından senelik 20 milyon euro kazanacak.

Dünya devlerini çalıştırdı

Başarılı teknik adam daha önce Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray, Zenit ve İtalya Milli Takımı'nı çalıştırdı.
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