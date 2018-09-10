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Manchester United'da Zinedine Zidan sesleri!

İspanyol devi Real Madrid'den ayrıldığından beri hiçbir takım çalıştırmayan Zinedine Zidane, çok yakında yeni bir takımın başına geçeceğini duyurdu. Fransız teknik direktörün adı son zamanlarda Manchester United'la anılıyor.

10 Eylül 2018 Pazartesi 14:22
Manchester United'da Zinedine Zidan sesleri!

Fransız teknik direktör Zinedine Zidane, futbolun içinde yer almaya devam edeceğini söyledi.

İspanya televizyonu TVE'ye açıklamalarda bulunan 46 yaşındaki teknik adam, "Çok kısa bir süre içinde yeniden bir takımın başına geçeceğime eminim" dedi.

Teknik direktörlükten büyük keyif aldığını vurgulayan Zidane, "Hayatım boyunca futbolun içinde yer aldım ve almaya devam edeceğim" diye konuştu.

REAL MADRID DÖNEMİNDE KUPA BIRAKMAMIŞTI

Zidane, Real Madrid'i çalıştırdığı 2016-2018 döneminde 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, ikişer UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, birer lig ve İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

İspanyol ve İngiliz basınında yer alan haberlerde, istikrarsız takım performansı ve basın toplantılarındaki sinirli tavırları nedeniyle sıkça eleştirilen Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun yerine Zidane'ın, Manchester United'ın başına geçebileceği iddia ediliyor.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 14:22
  1. Zinedine Zidane
  2. Real Madrid
  3. UEFA Süper Kupa
  4. UEFA Şampiyonlar Ligi
  5. FIFA Kulüpler Dünya Kupası
  6. İspanya Süper Kupa
  7. Jose Mourinho
  8. Manchester United

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