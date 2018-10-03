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Manchester United-Valencia maçına soruşturma açıldı!

Şampiyonlar Ligi gruplarında dün oynanan Manchester United ile Valencia karşılaşmasında tarafların maça geç başlaması ve bazı disiplin hataları yüzünden takımlar hakkında soruşturma açıldı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 17:11
Manchester United-Valencia maçına soruşturma açıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United ile Valencia arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle taraflar hakkında disiplin soruşturması açıldı.

UEFA tarafından yapılan açıklamada, 0-0 berabere sona eren dünkü karşılaşmanın oynandığı stada ev sahibi Manchester United kafilesinin planlanandan sonra gelmesi ve maçın başlama saatini geciktirmesi gerekçeleriyle soruşturmaya tabi tutulacağı belirtildi.

HER İKİ TAKIM HAKKINDA DA DİSİPLİN SORUŞTURMASI
Sahaya tribünlerden yanıcı madde atılması, forma rengi ihlali ve maçın geç başlaması gerekçeleriyle Valencia hakkında da disiplin soruşturması açıldı.

Manchester United kafilesini taşıyan araç, maçın başlamasından sadece 45 dakika önce stada giriş yapmış ve karşılaşma, 5 dakika geç başlamıştı.

Soruşturma, 18 Ekim'de görüşülecek

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 17:11
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