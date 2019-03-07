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Manchester United, Solskjaer ile eski günlerine dönüyor

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımın başında çıktığı 17 resmi müsabakada 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

07 Mart 2019 Perşembe 10:56
Manchester United, Solskjaer ile eski günlerine dönüyor

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımın başında çıktığı 17 resmi müsabakada 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ligde üst sıralara yükselen Solskjaer’in öğrencileri, Şampiyonlar Ligi’nde de Paris Saint-Germain’i saf dışı bıraktı.

 

İngiliz ekibi Manchester United, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile eski günlerine geri dönüş sinyalleri veriyor. Premier Lig’in 17. haftasında Liverpool’a 3-1 yenildikten sonra teknik adam Jose Mourinho ile yolları ayıran Manchester, takımı Norveçli Solskjaer’e emanet etti. Mourinho ile ligde 17 haftada 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde eden İngiliz ekibi, Solskjaer ile çıktığı 12 lig maçında ise 10 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve hiç mağlup olmadı. Mourinho’lu dönemde 26 puan toplayan Kırmızılar, Norveçli çalıştırıcı ile 32 puan aldı ve üst sıralara tırmandı.



Şampiyonlar Ligi’nde inanılmaz geri dönüş

 

Manchester United, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain’i eledi. Son 16 Turu ilk maçında Old Trafford’da rakibine 2-0 yenilen Solskjaer’in öğrencileri, Fransa’daki maçta PSG’i 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ekip oldu.



17 maçta 1 yenilgi

 

Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United’ın başında Premier Lig’de 12, İngiltere FA Cup’ta 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 2 resmi müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda İngiliz ekibi 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Solskjaer sadece Paris Saint-Germain’e yenildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:56
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