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Spor Manchester United-Chelsea maçı ne zaman hangi kanalda? Manchester United-Chelsea CANLI İZLE
Spor

Manchester United-Chelsea maçı ne zaman hangi kanalda? Manchester United-Chelsea CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 37.haftasında Manchester United ile Chelsea karşı karıya gelecek. Futbolseverler ise maçın hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı.Manchester United-Chelsea maçı canlı izle:

Yeniakit Publisher
2022-04-28 10:43:00 -
Manchester United-Chelsea maçı ne zaman hangi kanalda? Manchester United-Chelsea CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Futbolseverler ise Manchester United-Chelsea maçının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Manchester United-Chelsea maçı ne zaman hangi kanalda? Manchester United-Chelsea CANLI İZLE

Manchester United Chelsea maçı Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayımlanacak.

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