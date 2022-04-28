Manchester United-Chelsea maçı ne zaman hangi kanalda? Manchester United-Chelsea CANLI İZLE
İngiltere Premier Lig'in 37.haftasında Manchester United ile Chelsea karşı karıya gelecek. Futbolseverler ise maçın hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı.Manchester United-Chelsea maçı canlı izle:
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Futbolseverler ise Manchester United-Chelsea maçının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.
Manchester United-Chelsea maçı ne zaman hangi kanalda? Manchester United-Chelsea CANLI İZLE
Manchester United Chelsea maçı Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayımlanacak.