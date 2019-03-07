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Manchester tarih yazdı! Yok böyle bir maç

Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanş maçında Manchester United, deplasmanda Paris Saint-Germain'i 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

07 Mart 2019 Perşembe 01:34
Manchester tarih yazdı! Yok böyle bir maç

Manchester United, 2-0 yenildiği maçın rövanşında deplasmanda Paris Saint-Germain'i 3-1 yenerek Şampiyonlar Liginde çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında Manchester United, 2-0 kaybettiği maçın rövanşında PSG'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Manu'ya tutu getiren golleri Lukaku (2) ve penaltıdan Rashford kaydetti.

İngilizler hızlı başladı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Paris Saint-Germain, Manchester United'ı konuk etti.

İlk maçı evinde 2-0 kaybeden Manchester United, rövanş maçına hızlı başladı ve henüz 2. dakikada Lukaku ile öne geçti.

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin yarattığı pozisyonda Bernat'ın boş kaleye gönderdiği topla skora eşitlik getirdi.

Lukaku şov

Dakikalar 30'u gösterdiğinde bir kez daha sahneye Romelu Lukaku çıktı. Buffon'un hatasını affetmeyen Belçikalı golcü, bir kez daha Manchester United'ı öne geçirdi.

Angel Di Maria, 56. dakikada beraberlik golünü kaydetti ancak ofsayt gerekçesiyle Arjantinli futbolcunun golü iptal edildi.

Rashford son noktayı koydu

Son sözü 90+4. dakikada penaltıdan Rashford söyledi ve ilk maçı 2-0 kaybeden Manchester Unirted, Paris Saint-Germain'i 3-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 01:34
  1. Manchester United
  2. PSG

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