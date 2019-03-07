Manchester City'ye finansal fair play soruşturması



ANKARA (AA) - UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu, İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City hakkında finansal fair play soruşturması başlattı. Alman haber dergisi Der Spiegel'in geçen yıl ortaya attığı iddialar sonrası UEFA harekete geçti. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, CFCB Araştırma Komisyonu, finansal fair play kriterlerini çiğnediği öne sürülen Manchester City hakkında soruşturma açtı.



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