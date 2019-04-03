Manchester City'den peş peşe 8. galibiyet - İngiltere liginde zirve mücadelesi veren Manchester City, Cardiff City'yi 2-0 yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı



ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City, Cardiff City'yi 2-0 mağlup etti.

Ligin 33. haftasında, şampiyonluk yarışındaki Manchester City, kümede kalma mücadelesi veren Cardiff City'yi ağırladı. De Bruyne'ün 6 ve Sane'nin 44. dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan City, üst üste 8. galibiyetini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan ekiplerden Tottenham ve Chelsea de haftayı 3 puanla kapattı. Yeni stadındaki ilk maçına çıkan Tottenham, Crystal Palace'ı Son'un 55 ve Eriksen'in 80. dakikadaki golleriyle 2-0 yendi. Chelsea ise evinde oynadığı Brighton maçını 3-0 kazandı. Chelsea'nin gollerini, Giroud, Hazard ve Loftus-Cheek kaydetti. Ligde 80 puana ulaşan Manchester City, Liverpool'un bir puan önünde liderliğe yükseldi. Tottenham puanını 64'e, Chelsea ise 63'e çıkardı.



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