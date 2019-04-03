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Manchester City'den peş peşe 8. galibiyet

- İngiltere liginde zirve mücadelesi veren Manchester City, Cardiff City'yi 2-0 yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı

03 Nisan 2019 Çarşamba 23:50
Manchester City'den peş peşe 8. galibiyet


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City, Cardiff City'yi 2-0 mağlup etti.

Ligin 33. haftasında, şampiyonluk yarışındaki Manchester City, kümede kalma mücadelesi veren Cardiff City'yi ağırladı.

De Bruyne'ün 6 ve Sane'nin 44. dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan City, üst üste 8. galibiyetini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan ekiplerden Tottenham ve Chelsea de haftayı 3 puanla kapattı.

Yeni stadındaki ilk maçına çıkan Tottenham, Crystal Palace'ı Son'un 55 ve Eriksen'in 80. dakikadaki golleriyle 2-0 yendi.

Chelsea ise evinde oynadığı Brighton maçını 3-0 kazandı. Chelsea'nin gollerini, Giroud, Hazard ve Loftus-Cheek kaydetti.

Ligde 80 puana ulaşan Manchester City, Liverpool'un bir puan önünde liderliğe yükseldi. Tottenham puanını 64'e, Chelsea ise 63'e çıkardı.


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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 23:50
  1. Chelsea
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  4. Manchester City
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