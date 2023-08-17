Manchester City'de ilginç rekor: 2 maça çıkan Carson, 8'inci kupasını kazandı
Manchester City'nin yedek kalecisi Scott Carson sadece 2 kez formasını giydiği takımla birlikte sekizinci kupasını kaldırarak ilginç bir rekora imza attığı söyledi! Öte yandan UEFA Süper Kupa sahibini buldu. Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Manchester City, Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla ile karşı karşıya geldi. Maçı penaltılar sonucunda kazanan Manchester City kupaya uzandı.
Manchester City'nin yedek kalecisi Scott Carson, sadece 2 kez formasını giydiği takımla birlikte sekizinci kupasını kaldırarak ilginç bir rekora imza attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla’nın karşılaştığı UEFA Süper Kupa Finali Yunanistan’ın Atina kentinde yer alan Georgios Karaiskakis Stadyumu’nda oynandı.
Nefes kesen maçı penaltılar sonucunda kazanan Manchester City, kupayı müzesine götürdü.
Ancak maç sonu ne Pep Guardiola ne takımın yıldızı Erling Haaland konuşuldu. Ensonhaber.com'a göre;
37 yaşındaki Carson 8. kupasını kazandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sosyal medyanın gündeminde, eski Bursasporlu ve takımın üçüncü kalecisi Scott Carson vardı.
2021 yılında Manchester City'ye transfer olan Carson, takıma katıldıktan sonra yalnızca 2 maçta forma giyebildi. Toplamda 8. kupasını kazanan Carson, ilginç bir olaya imza atmış oldu.
Man City'de kazandığı kupalar:
1x Şampiyonlar Ligi
3x Premier League
1x UEFA Süper Kupa
2x İngiltere Lig Kupası
1x Community Shield
Yıllık maaşı 1.5 milyon euro
Editör analizi: 2 ay önce Manchester City ile 1 yıllık sözleşme uzatan İngiliz kaleci, yıllık 1.5 milyon euro (44.2 milyon lira) maaş alıyor.