Manchester City’de Galatasaray maçı öncesi sakatlık şoku: Guardiola eksikleri açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının son haftasına girilirken dev bir randevu için nefesler tutuldu. Manchester City ile Galatasaray arasında 28 Ocak’ta oynanacak kritik mücadele öncesi Pep Guardiola’dan gelen açıklamalar, sarı-kırmızılı cephede yankı uyandırdı.

Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray’ı konuk edecek olan Manchester City’de teknik direktör Pep Guardiola, takımın önemli isimlerinden Savinho ve Nico Gonzalez’in sakatlıkları nedeniyle forma giymelerinin zor olduğunu açıkladı. 

Avrupa’nın bir numaralı kupasında lig aşamasının kaderi bu hafta belli oluyor. 28 Ocak Çarşamba günü Etihad Stadyumu’nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Manchester City’de teknik direktör Pep Guardiola, zorlu maç öncesi kadro derinliği konusunda sıkıntı yaşıyor.

Doğrudan son 16 turuna yükselebilmek için galibiyete ihtiyacı olan Manchester City’de, Brezilyalı yıldız Savinho’nun durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten Guardiola, "Savinho dün koşu yaptı ancak durumu belirsizliğini koruyor; sahalardan uzak kalması birkaç haftayı bulabilir" dedi. İspanyol teknik adam ayrıca, Rodri’nin yokluğunda orta sahada kilit rol oynaması beklenen Nico Gonzalez’in de durumunun şüpheli olduğunu belirterek, kadro kurmakta zorlandığının sinyallerini verdi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde Savinho ve Nico Gonzalez'in durumunun belirsiz olduğunu açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. 28 Ocak Çarşamba günü oynanacak kritik mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Star’da yer alan habere göre, son 16 turuna doğrudan katılabilmek için kazanmak zorunda olan İngiliz temsilcisinde teknik direktör Pep Guardiola, karşılaşma öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Guardiola, sakatlıkları bulunan bazı oyuncuların durumunun henüz netleşmediğini ifade etti.

"SAVINHO'NUN DURUMU HALA BELİRSİZ"

Brezilyalı futbolcunun Galatasaray maçında forma giymesini beklemediğini belirten Guardiola, "Savinho'nun durumu hâlâ belirsiz. Dün sahada koşu yaptı. İki ya da üç hafta sürebilir, belki daha az da olabilir, bilmiyorum" dedi.

“NICO GONZALEZ'İN DURUMU DA ŞÜPHELİ"

Orta saha hattındaki eksiklere de değinen deneyimli teknik adam, "Nico Gonzalez'in Galatasaray maçında Rodri'nin yokluğunda bize yardımcı olmasını umuyorum ama onun durumu da şüpheli" ifadelerini kullandı.

DEVLERL LİGİ'NDE PUAN DURUMU

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 haftada 13 puan toplayan Manchester City, 11. sırada yer alıyor. 10 puanı bulunan Galatasaray ise 17. sırada bulunuyor.

Kritik mücadele, her iki takımın da üst tura doğrudan katılım hedefi açısından büyük önem taşıyor.

