'Manchester City Süper Lig'den o kulübe talip' iddiası!

Fanatik, dünyanın dört bir yanından futbol kulüplerini bünyesinde bulunduran City Football Group’un sıradaki yatırımının Süper Lig’e olacağını iddia etti.

City Foutball Group Türkiye'den bir Süper Lig takımı almak için görüşmelere başladı. Görüşmeler gizlilik çerçevesinde devam ederken tarafların anlaşmaya vardığı ve anlaşmanın kısa süre içinde açıklanacağı belirtiliyor.

Başakşehir'e talipler!

City Football Group'un Türkiye'den satın alacağı kulüp henüz tam olarak belli olmazken grup başkanı olan Nahyan'ın Başakşehir ile sıkı bir iletişim olması nedeniyle bu kulübün Başakşehir olduğu iddia ediliyor.

Manchester City, New York City, Melborne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Girona FC, Schuan Jiuniu, Mumbai City FC, Lommel SK, Esparence Sportive Troyes, Palermo, Bahia, Club Bolivar City Futbol Grup bünyesinde olan kulüpler...

City Football Group, Manchester City şemsiyesi altındaki futbol faaliyetlerini ve buna bağlı kulüp ağının kurulmasını ve yönetimini kontrol etmek için kurulmuş holding. Şirketin sahipleri, Abu Dhabi United Group ile birlikte Çinli China Media Capital ve CITIC Capital'dir.

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Kaynak: Fanatik