Manchester City son dakikada kazandı

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti. Pep Guardiola, Premier Lig tarihinde 200 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu.

Pep Guardiola tarihe geçti

Bu mücadele sonunda Pep Guardiola, Premier Lig tarihinde 200 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu. Guardiola lig tarihinde 269 maçta 200 galibiyet aldı. Daha önce bu rekor Alex Ferguson ve Jose Mourinho'ya aitti.

Son anda kazandılar

Bramall Lane'de oynanan maçı konuk ekip Manchester City 2-1 kazanırken goller; 63. dakikada Erling Haaland ve 88. dakikada Rodri kaydetti. Manchester City'de Erling Haaland 37. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı. Ev sahibi Sheffield United'ın tek golünü ise 85. dakikada Jayden Bogle kaydetti.

City liderliğe yükseldi

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 9'a yükseltip liderliğe yükselirken, Sheffield United henüz puanla tanışamadı.

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