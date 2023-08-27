  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İyi Parti'den istifa edince her şeyi ifşa etti! 'Partiyi para kazanmak için kurmuşlar'

Alçak savaş senaryosu! Sene 2027: Fransa ile o ülke Türkiye'ye saldıracak, 250 Türk askeri ölecek

Arda Turan'ın evlat acısı

Güney Kıbrıs’ta Rumlar camilere dönük nefret eylemlerine bir yenisi ekledi Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ni kundakladılar AK Parti'den sert tepki

Vefatının ikinci yılı! Atilla Ağabeyi rahmetle anıyoruz

Bolu'daki gizemli kazıyla ilgili bomba gelişme! 'Teyitli bilgi' dedi ve ne bulunduğunu açıkladı

"Süper meyve" aronya bir başka, böylesi yok! Bu proje adeta Bayburtlu çiftçilere yeni gelir kapısı olacak!

İstanbul’un parası CHP’nin reklâmına

Bu anlaşma dünyayı sallar! Asya ülkesi Milli Muharip Uçak'a ortak olacak

Necmettin Batırel yine yeniden yetkililere seslendi: Yangın başka türlü sönmez, kallavi indirim yapılmalı
Spor Manchester City son dakikada kazandı
Spor

Manchester City son dakikada kazandı

Yeniakit Publisher
2023-08-27 19:27:00 -
Manchester City son dakikada kazandı

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City, deplasmanda Sheffield United'ı 2-1'lik skorla yendi. Bu galibiyetle birlikte Pep Guardiola, Premier Lig tarihinde 200. galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör olarak tarihe geçti.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti. Pep Guardiola, Premier Lig tarihinde 200 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu.

Pep Guardiola tarihe geçti

Bu mücadele sonunda Pep Guardiola, Premier Lig tarihinde 200 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu. Guardiola lig tarihinde 269 maçta 200 galibiyet aldı. Daha önce bu rekor Alex Ferguson ve Jose Mourinho'ya aitti.

Son anda kazandılar

Bramall Lane'de oynanan maçı konuk ekip Manchester City 2-1 kazanırken goller; 63. dakikada Erling Haaland ve 88. dakikada Rodri kaydetti. Manchester City'de Erling Haaland 37. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı. Ev sahibi Sheffield United'ın tek golünü ise 85. dakikada Jayden Bogle kaydetti.

City liderliğe yükseldi

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 9'a yükseltip liderliğe yükselirken, Sheffield United henüz puanla tanışamadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23