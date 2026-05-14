Manchester City, şampiyonluk yarışına devam ediyor

Premier Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Manchester City, erteleme maçında sahasında Crystal Palace’ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla City, lider Arsenal’i takibini sürdürdü.

İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk hattındaki mücadele nefes keserken, Manchester City erteleme karşılaşmasında hata yapmadı. Etihad Stadı’nda Crystal Palace’ı konuk eden Manchester ekibi, sahadan 3-0’lık net galibiyetle ayrıldı.

Arsenal ile zirve yarışını sürdüren City, maçın ilk bölümünde kontrollü bir oyun ortaya koydu. Ev sahibi ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçirerek karşılaşmayı istediği noktaya taşıdı.

Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, Londra ekibi Crystal Palace'ı Etihad Stadı'nda ağırladı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Antoine Semenyo, 40. dakikada Omar Marmoush ve 84. dakikada Savinho attı.

Manchester City, bu galibiyetin ardından bitime iki hafta kala puanını 77'ye çıkarırken Arsenal, 79 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

