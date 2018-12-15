0553 313 94 23

Manchester City sahasında kazandı

Premier Lig'de Everton'ı ağırlayan Manchester City, rakibini 3-1 mağlup etti

15 Aralık 2018 Cumartesi 17:30
Manchester City sahasında kazandı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, sahasında Everton'ı 3-1 yendi.

Şampiyonluk yarışında Liverpool'un gerisine düşen Manchester City, Etihad Stadı'nda ağırladığı Everton karşısında Gabriel Jesus'ın 22 ve 50. dakikalarda attığı golle 2-0 öne geçti.

Konuk ekibin 65. dakikada Dominic Calvert-Lewin ile farkı bire indirdiği maçta rakibine 69. dakikada Raheem Sterling ile yanıt veren Manchester ekibi, kalan bölümde skoru korudu ve haftayı üç puanla kapadı.

Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, 90 dakika sahada kalırken, Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun yedek kulübesinde görev bekledi.

Bu galibiyetle puanını 44'e yükselten Manchester City maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Everton ise 24 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 17:30
  1. Everton
  2. İlkay Gündoğan
  3. İngiltere Premier Li
  4. Manchester City

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'da gençler dini eğitimle topluma kazandırılıyor
    1. Endonezya'da gençler dini eğitimle..
    2. Kapkaç yapamadan yakalanarak darbedildi
    3. Başakşehir-Galataaray maçında 11'ler..
    4. Bursa'da ev yangını
    5. "Onlar Kurtuluş döneminde üvey evlat..
    6. Tirhandil Kupası 2019 Kış Trofesi..
    7. Eşini ağır yaralayıp, intihar etti
    8. Erzurum'da rahatsızlanan hükümlü..
    9. Fenerbahçe, Erwin Koeman ile yollarını..
    10. Denizli'de Toplu Açılış Töreni
    11. Türkiye'nin olası operasyonu öncesi..
    12. Erdoğan’a ‘Bira içseydi’ diyen Yılmaz..
    13. Firari FETÖ şüphelisi Eskişehir'de..
    14. Pendik'te kebapçı dükkanına silahlı..
    15. Tomrukların altında kalan kişi ağır..
    16. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    17. Alışverişte kazıklanmayın!
    18. Muğla'da akü hırsızlığına 2 tutuklama
    19. Mutluluk zor değil!
    20. Denizli'de Toplu Açılış Töreni
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak