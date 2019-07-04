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Manchester City, Rodrigo'yu transfer etti

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:49
Manchester City, Rodrigo'yu transfer etti

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Atletico Madrid'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Rodrigo Hernandez'i renklerine bağladı.

Kulüp, İspanyol milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, Manchester ekibinin Rodrigo transferi için 62,5 milyon sterlin ödeyerek kulüp tarihinin en pahalı transferini yaptığı öne sürüldü.

Rodrigo, geçen sezon forma giydiği Atletico Madrid'de tüm kulvarlarda 47 maça çıkıp 3 gol atmıştı.

Atletico Madrid, tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden Rodrigo Hernandez'in 70 milyon avroluk serbest kalma bedelini, Manchester City Kulübünün temsilcisi ve futbolcunun avukatının ödediğini duyurmuştu.


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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:49
  1. Atletico Madrid
  2. Manchester City
  3. Rodrigo
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