Manchester City-Liverpool maçı kaç kaç bitti?
Manchester City maç sonucu | İngiltere FA Cup yarı finalinde Manchester City ile Liverpool karşılaştı. Peki, kim tur atladı?
İngiltere FA Cup'ta Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Manchester City-Liverpool maçı kaç kaç bitti?
Wembley'de oynanan mücadeleyi Liverpool 3-2 kazandı. Liverpool'a galibiyeti getiren goller Konate ve Mane'den (2) geldi. Manchester City'nin gollerini ise Grealish ve Silva kaydetti.
Liverpool bu sonuçla finalde Chelsea'nin rakibi oldu.
Manchester City: Steffen, Cancelo, Stones, Ake, Zinchenko, Fernandinho, Bernardo, Foden, Grealish, Jesus, Sterling
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago, Keita, Diaz, Mane, Salah