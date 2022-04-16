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Spor Manchester City-Liverpool maçı kaç kaç bitti?
Spor

Manchester City-Liverpool maçı kaç kaç bitti?

Manchester City maç sonucu | İngiltere FA Cup yarı finalinde Manchester City ile Liverpool karşılaştı. Peki, kim tur atladı?

Yeniakit Publisher
2022-04-16 21:56:00 -
Manchester City-Liverpool maçı kaç kaç bitti?

İngiltere FA Cup'ta Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Manchester City-Liverpool maçı kaç kaç bitti?

Wembley'de oynanan mücadeleyi Liverpool 3-2 kazandı. Liverpool'a galibiyeti getiren goller Konate ve Mane'den (2) geldi. Manchester City'nin gollerini ise Grealish ve Silva kaydetti.

Liverpool bu sonuçla finalde Chelsea'nin rakibi oldu.

Manchester City: Steffen, Cancelo, Stones, Ake, Zinchenko, Fernandinho, Bernardo, Foden, Grealish, Jesus, Sterling

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago, Keita, Diaz, Mane, Salah

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