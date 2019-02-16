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Manchester City kupada çeyrek finalde

- Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası 5. turunda Newport County'yi 4-1 mağlup etti

16 Şubat 2019 Cumartesi 23:00
Manchester City kupada çeyrek finalde


İSTANBUL (AA) - Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Kupanın 5. tur ayağında deplasmanda Newport County ile karşılaşan Manchester City, rakibini 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Manchester ekibine turu getiren golleri 51. dakikada Leroy Sane, 75 ve 89. dakikalarda Philip Foden ile 90+4. dakikada Riyad Mahrez kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü 88. dakikada Padraig Amond'dan geldi.

Manchester City 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı kupayı en son 2011 yılında müzesine götürdü.


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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 23:00
  1. İngiltere Federasyon Kupası
  2. Manchester City
  3. Newport County

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