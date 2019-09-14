Manchester City deplasmanda yenildi - Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, deplasmanda Norwich City'ye 3-2 mağlup oldu



İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Manchester City, 5. hafta maçında Norwich City'ye 3-2 yenildi. Son şampiyon Manchester City, ligin beşinci haftasında deplasmanda Norwich City'nin misafiri oldu. Ev sahibi ekip, 18. dakikada Kenny McLean ve 28. dakikada Todd Cantwell'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. 45. dakikada Sergio Agüero ağları sarstı ve ilk yarı 2-1 sonuçlandı. Teemu Pukki'nin 50. dakikada attığı golle Norwich City farkı tekrar 2'ye çıkardı. Manchester ekibinde Rodri 88. dakikada ağları sarsınca maç 3-2 sona erdi. Bu sonuçla 10 puanda kalan Manchester City ile bugün Newcastle United'ı mağlup eden Liverpool arasındaki puan farkı 5 oldu.

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