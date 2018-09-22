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Manchester City, Cardiff'e gol oldu yağdı!

Premier League'in son şampiyonu Manchester City, Cardiff City engelini 5 golle rahat bir şekilde geçti.

22 Eylül 2018 Cumartesi 21:34
Manchester City, Cardiff'e gol oldu yağdı!

Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, deplasmanda Cardiff'i 5-0 mağlup etti.

City'de gol perdsini 32'de Agüero açarken 35'te Bernardo Silva farkı ikiye çıkardı. 44. dakikada sahneye çıkan İlkay Gündoğan, jeneriklik bir golle City'i soyunma odasına 3-0 önde götürdü. Maçın skorunu belirleyen goller ise 67 ve 88'de Mahrez'den geldi.

Bu sonuçla Manchester City 16 puana yükselirken Cardiff 2 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 21:34
  1. ingiltere
  2. premier lig
  3. manchester city
  4. cardiff city

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