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Spor Manchester City-Brighton maçı ne zaman hangi kanalda? Manchester City-Brighton CANLI
Spor

Manchester City-Brighton maçı ne zaman hangi kanalda? Manchester City-Brighton CANLI

İngiltere Premier Lig'in 33.haftasında Manchester City ile Brighton karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester City-Brighton maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-04-20 14:18:00 -
Manchester City-Brighton maçı ne zaman hangi kanalda? Manchester City-Brighton CANLI

İngiltere Premier Lig maçlarını yakından takip edenler Manchester City-Brighton maçının ne zaman oynanacağını, hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Manchester City-Brighton maçı ne zaman?

Manchester City-Brighton maçı ne zaman hangi kanalda? Manchester City-Brighton CANLI

Manchester City ile Brighton bugün karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 20 Nisan Çarşamba akşamı TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Spor'dan naklen yayımlanacak.

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