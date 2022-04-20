Manchester City-Brighton maçı ne zaman hangi kanalda? Manchester City-Brighton CANLI
İngiltere Premier Lig'in 33.haftasında Manchester City ile Brighton karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester City-Brighton maçı ne zaman?
İngiltere Premier Lig maçlarını yakından takip edenler Manchester City-Brighton maçının ne zaman oynanacağını, hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Manchester City-Brighton maçı ne zaman?
Manchester City-Brighton maçı ne zaman hangi kanalda? Manchester City-Brighton CANLI
Manchester City ile Brighton bugün karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 20 Nisan Çarşamba akşamı TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Spor'dan naklen yayımlanacak.