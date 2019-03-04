Manavlar gün sayıyor

Kış mevsiminde olumsuz hava şartları ve artan fiyatlar yüzünden umdukları satışı pek yapamayan manavalar, yeni sezonda bu durum düzelteceğini umut ederek ilkbahar meyveleri için tezgahlarını hazırlıyorlar.

Eskişehir mahalle ve kapalı pazarlarında bulunan manavlar kış dönemin bitirmesi ile ilkbaharında gelecek olan yeni meyveleri bekliyorlar. Geçen dönem yüksek enflasyon ve olumsuz hava şartları nedeniyle pazarlarda yüksek fiyat söz konusu olurken bu durum olumsuz olarak manavlara da yansıdı. Ancak ilkbaharında gelecek olan meyvelerle birlikte bu durumu atlatabileceğini ve vatandaşlara iyi fiyatta meyve satabileceğini umut ediliyor.

Şuan pazarda bir olumsuzluk var

Uzun yıllardır Eskişehir Kurtuluş Kapalı Pazarında bulunan manav Emin Özkaya, meyve tezgahlarındaki son durumu anlattı. Özkaya, tezgahlarında bulunan eski ürünlerin sonuna geldiği ve bu nedenle onlara yönelik bir dengesizlik oluşturduğunu dile getirdi. Emin Özkaya, “Şuanda yeni meyveleri bekliyoruz. Biz de sıkıntıdayız. Eski meyvelerin sonu geldi. Mandalina bitiyor, portakal bitiyor, elma çeşitleri bitiyor. Ayva bitti, nar bitti. Şimdi bahar meyvelerini bekliyoruz. Gelecek 10 gün içerisinde yeşil çağla, yeşil erik gelecek. 20 gün sonrada kirazımız gelecek. Ondan sonra hemen ardından armut, şeftali, kayısı, karpuz, kavun gibi meyvelerde vatandaşlara sunacağız. Şuanda sezonun sonuna geldiğimiz için pazarımızda bir dengesizlik var. Olumsuzluk var. Umarım yeni ürünler geline bu durum çözülecek” diye anlattı.

Dengesiz bir dönem geçirdiler

Emin Özkaya, kış döneminde meyve piyasası iyi gitmediği ve birçok sıkıntılar içiresinden geçtiğini anlattı. Özkaya, “Geçtiğimiz dönem meye tezgahlarında hiç iyi geçmedi. Çok sıkıntılar içerisindeyiz. Çoğu esnafımız vergilerini ödeyemedi, faturalarını ödeyemedi. Hiç iyi geçmedi. Durumlarımız vahim yani. İlerisinde ne olacağını hiç belli değil. Bir şey de söyleyemeyiz. Ama gelecek olan ürünlerle umut ediyoruz ki vatandaşlara iyi bir fiyatta verebileceğiz” diye konuştu.

Şuan en çok satılan ürün Deveci Armudu

Meyveler arasında şuan en çok satılan meyve hangisi sorusuna yanıt veren Özkaya, “Şimdi en çok satılan meyveler arasında mandalina, portakal, elma çeşitleri var. Bunlar şuanda hızlı satılan meyveler. Bir de deveci armudu var. Bu diğer meyveler arasında yapılan rekabete göre daha çok satılıyor. Dış pazarlarında yani mahalle pazarlarında günde yaklaşık 150’dan 200 kilo deveci armudu satılabiliyor” diye dile getirdi.