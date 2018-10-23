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Manavgat’ta kumar baskını, 4 kişi enselendi

Manavgat ilçesinde düzenlenen kumar baskınında 4 kişi yakalandı.

23 Ekim 2018 Salı 21:12
Manavgat’ta kumar baskını, 4 kişi enselendi

Bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Manavgat’ın Aşağı Hisar Mahallesi'nde bir kıraathanenin asma katında O.C, İ.M, A.T. ve M.Ç. isimli şahısların kumar oynadığını belirledi. Masada bulunan 410 TL ve oyun malzemeleri muhafaza altına alınırken oyun oynayan 4 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesine istinaden 'kumar oynamak' suçundan 259’şar TL olmak üzere toplam bin 36 TL, iş yeri sahibi Ş.K. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan temin etmek' suçundan adli tahkikat yapıldı. Kumar oynayan O.C. isimli şahsın UYAP sorgulamasında ‘borçlunun ödeme şartını ihlali’ suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan O.C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 21:12
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