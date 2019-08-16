Manavgat’ta çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalardauyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından aranan 4 şüpheliyakalandı. Hakkında Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesince "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçundan arama kaydı bulunan H.K. yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. H.K.’da Ö.K. adına düzenlenmiş olan sahte kimlik de ele geçirildi ve hakkında "Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması" suçundan adli işlem yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hakkında Kayseri Ağır Ceza İlamat Masasınca “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma” suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan Ş.Ö. ise yine Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak, Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.

10 gram esrar ele geçirildi

Hakkında Manavgat Ağız Ceza İlamat Masasınca “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.Y., Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden şahıs hakkında ayrıca “Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak veya Satın Almak” suçundan adli işlem yapıldı, işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hakkında Serik İlamat Masasınca “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık ” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.Ç. de yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.