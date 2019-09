Manavgat’ta 150 çocuk için sünnet töreni düzenlendi

Manavgat Belediyesi, sünnet ettirdiği 150 çocuk ve ailelerinin unutamayacağı muhteşem bir sünnet şöleni düzenledi. Çocukların mutlu gününe Manavgat halkı da yoğun olarak katılarak ortak oldu. Şölende Belediye Başkanı bütün sünnet çocuklarına birer altın taktı.

Manavgat Belediyesi, sünnet ettirdiği 150 çocuk ve ailelerinin unutamayacağı muhteşem bir sünnet şöleni düzenledi. Çocukların mutlu gününe Manavgat halkı da yoğun olarak katılarak ortak oldu. Şölende Belediye Başkanı bütün sünnet çocuklarına altın taktı. Manavgat Belediyesi’nce sünnetleri yaptırılan çocukların iyileşme süreçleri tamamlandıktan sonra organize edilen sünnet şöleni, hem aileleri hem Manavgat halkını mutlu etti. Sünnet şöleni öğle saatlerinde başladı. Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde toplanan 150 çocuk ve aileleri önce tiyatro salonunda günü ölümsüzleştirmek için toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Tiyatro salonunda çocukların ve ailelerin sevinci görülmeye değerdi. Geleneksel fotoğraf çekiminin ardından, sünnet çocukları ve aileleri 10 otobüsle şehir turu yaparak halkı selamladı. Başkan Şükrü Sözen, gün boyu çocukları yalnız bırakmadı.

Şehir turu ve lunapark eğlencesi

Sünnet çocukları, şehir turunun ardından lunaparka geçti. Çocuklar lunaparkta, atlıkarıncaya, çarpışan arabalara ve çeşitli oyuncaklara aileleriyle birlikte binerek eğlendi. Lunaparktaki eğlence sonrasında çocuklar ve aileleri, botla Manavgat Irmağı üzerinde unutamayacakları bir gezi yaptı. Sözen, lunaparkta çocuklarla çarpışan arabalara binerek, onların eğlencelerine ortak oldu. Sünnet çocukları bot turuyla Boğaz Otel’ e ulaştı. Boğaz Otel`de yemeklerini yiyen çocukları yine Sözen karşıladı. Sözen, çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Bu günü güzel hatırlasınlar istedik"

Sözen, gecede anlamlı bir konuşma yaptı. ‘Çocuklarımız, her birimizin geleceği yarınıdır’ diyen Sözen, “Atatürk iyi yetişmiş, iyi eğitilen çocuklarla ülkenin geleceğinin daha aydınlık olacağını söylemiştir. Manavgat Belediyesi olarak çocuklarımıza her aşamada sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu sünnet şölenimiz de bunlardan biri. İnanıyorum ki, evladı için her anne baba çocuğuna sünnet yapabilir. Ama bu aileler lütfetti bu töreni bizimle yapmayı uygun gördü. Ailelere teşekkür ediyoruz. Manavgat Belediyesi, hepinizin evi. Manavgat Belediyesinin sunduğu imkanlar sizin imkanlarınız. Diliyoruz ki çocuklarımız sağlıklı sıhhatli büyüsünler, hak ettikleri ülkede özgür ortamların en iyisini yakalasınlar ve bu ülkeye koşulsuz iyi yetişmiş birey olarak sahip çıksınlar. Diliyoruz ki her biri ülkesini seven birer vatandaş olarak yetişsin. Bu gün burada olmaktan çok mutluyum. Her birinin hayatı pırıl pırıl olsun, her birinin kaderi güzel olsun. Sünnetleri hayırlı olsun” dedi.

150 çocuğa 150 altın

Ardından muhteşem gecede Sözen, bütün sünnet çocuklarına altın taktı. Takı törenine belediye başkan yardımcıları Mustafa Ceylan ve Halis Akkaya ile Sosyal İşler Müdürü Saffet Nergiz, Sözen’in eşi Hatice Sözen, kızı İrem Sözen ve oğlu İbrahim Sözen de katılarak Sözen’e altınları takmasına yardımcı oldu. Sözen, sünnet çocuklarıyla bol bol da hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından sahneye çıkan sanatçı Fulya popüler ve kıvrak şarkılarla geceyi renklendirdi.