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Gündem Manavgat provokatörü tutuklandı!
Gündem

Manavgat provokatörü tutuklandı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın bölgesinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 18:20:00 - 2021-08-06 19:00:30
Manavgat provokatörü tutuklandı!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınında bir yol kenarından durarak, konuşması ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği tespit edilen kadın tutuklandı. Kadının daha önce de tehdit, hakaretten suç kaydı bulunuyor. Kadının konuşmalarını kaydederek paylaşan sosyal medya fenomeni bir genç ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etti

Olay, 3 Ağustos günü Gündoğmuş Manavgat yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çolaklı Mahallesi’nde bir otelde çalışan Y.T., orman yangının devam ettiği Gündoğmuş ilçesine gitti. Buradan dönüş yapan kadın, Manavgat sınırları içerisine geldiği sırada araçtan inerek halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik ettiği belirlenen konuşmalar yaptı.

O anlar ise bir sosyal medya fenomeni tarafından kaydedilerek, sayfasında paylaşıldı.

Gözaltına alınan kadın tutuklandı

Paylaşımı gören Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Konuşmaları yapan kadın ve paylaşan genç, polis tarafından dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Manavgat Adliyesine çıkarılan kadın Y.T. halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

Sosyal medya fenomeni M.G.K, ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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