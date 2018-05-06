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Manavgat ilçesinde cami çıkışı minibüsün altında kaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yatsı namazı çıkışı evine gitmekte olan yaşlı adam minibüsün altında kaldı.

06 Mayıs 2018 Pazar 09:32
Manavgat ilçesinde cami çıkışı minibüsün altında kaldı

Kaza bugün akşam meydana geldi. Cemal Gürsel Bulvarında bulunan Fatih Camii’nde Yatsı Namazını kıldıktan sonra evine dönmekte olan Ali Rıza Doğan’a (73) Taner Ö.’nün kullandığı 07 J 2004 plakalı Side Minibüsü çarptı. Minibüsün üzerinden geçtiği Ali Rıza Doğan, kaldırıldığı Side Bilgi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayı gören vatandaşlar, caminin köşesinde park halinde bir araç bulunduğunu, minibüsün ise hızlı olduğunu belirttiler. Ali Rıza Doğan’a çarptıktan sonra üzerinden geçen minibüs, yaklaşık 15 metre ileride durabildi. Kazanın ardından minibüs sürücüsü Taner O. Jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazayı duyan Ali Rıza Doğan’ın eşi, çocukları ve yakınları umutla gelecek iyi bir haber beklerken ölüm haberiyle göz yaşlarına boğuldu. Ali Rıza Doğan’ın eşi, akşam Orman Mühendisi olan oğlunun şehir dışından geldiğini, namazı evde kılmasını istediğini, eşinin kendisine ‘Yeter ki ölümüm camiye namaza giderken olsun’ dediğini belirterek camiye gittiğini söyledi.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 09:32
  1. antalya
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