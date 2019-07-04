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Manavat’ta Dragone Kano Festivali

Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen 6.

04 Temmuz 2019 Perşembe 17:34
Manavat’ta Dragone Kano Festivali

Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Dragon Şenlikleri Titreyengöl Turizm Merkezi’nde başladı. Avrupa ve Balkan şampiyonu, dünya 3’üncüsü sporcu Ali Komşusu’nun flybord gösterisi yaptığı şenliklerde, 10 takım 3 gün boyunca birincilik için kürek çekecek.


Manavgat Belediyesi ve Titreyengöl-Sorgun Turizm Yatırımcıları Birliği (TİSOYAB) işbirliğiyle düzenlenen 6. Dragon Kano Şenlikleri Manavgat’ın Sorgun Mahallesi’nde 1. Derece Doğal Sit Alanı Sorgun Ormanı içerisinde doğal bir göl olan Titreyengöl’de başladı. Dragon Kano Şenlikleri’nin açılışına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye meclis üyeleri, Manavgat halkı ve bölge otellerinde konaklayan turistler katıldı. Festivalin başlamasıyla eşsiz güzellikteki Titreyengöl bölgesi bir anda hareketlendi.


Dragon yarışlarına katılacak olan takımların antrenmanları ile başlayan şenliklerin ilk gününde yerli ve yabancı müzik ve şovları büyük beğeni topladı.



Flyboard gösterini nefes kesti


3 gün sürecek olan festivalin ilk gününe, Avrupa ve Balkan şampiyonu, dünya üçüncüsü Ali Komşusu’nun flybord gösterisi damgasını vurdu. Ünlü flyboordcu Ali Komşusu’nun su içinde yükselerek yaptığı akrobatik hareketler ilgiyle izlenirken, İzmir Marşı eşliğinde Türk bayrağı açması yoğun alkış aldı. Komşusu şovun sonunda Türk Bayrağını Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teslim etti. Başkan Sözen, bölgedeki turizm canlılığının artırmak ve vatandaşlara dragon sporunu sevdirmek amacıyla düzenlenen festivale tüm Manavgat halkını davet etti. Sözen, gerek dragonların temin edilmesi, gerek festival organizasyonuna verdikleri katkı nedeniyle katılımcı otellere teşekkür etti.


Belediye olarak kent turizmine canlılık getirecek organizasyonlara ağırlık verdiklerini ifade eden Sözen, "Manavgat Belediyesi olarak eşsiz güzellikteki Titreyengöl Mevki’nde yapılan dragon yarışlarını önemsiyoruz. Organizasyonun eksiksiz olması için tüm gayreti gösteren turizmcilere ve belediye ekiplerime teşekkür ediyorum. Yarışlara katılan tüm sporculara başarılar diliyorum” dedi.


Dragon Şenliklerinde 10 takımdan 120’yi aşkın sporcu katılacak. Yarışlarda Venüs Otel, Prestige Otel, Ottium Otel, Denizcilik Lisesi, Water Side Otel, Ottium Seven Seas Otel, Kaya Otel Nashira Otel, Manavgat Koleji ve Manavgat Belediyesi takımları 3 gün boyunca kürek çekerek birinciliği elde etmeye çalışacak. Takımlar 3’erli gruplarla yarışacak, yarı final yarışları sonrasında 6 Temmuz’da ise final yarışları yapılacak.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:34
  1. doğa

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